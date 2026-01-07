OMV-Aufsichtstratschef Lutz (Feldmann) hatte mir im August Hoffnung auf einen OMV-CEO vor Jahresende 2025 gemacht. Dieser Wunsch (Lutz dachte wahrscheinlich, dass das so einfach geht) wurde nicht erfüllt. Bei dieser Position sprechen auch wirklich viele Leute mit: neben Lutz sind das federführend Öbag-Chefin Edith (Hlawati) - deren Vertrag bei der Öbag mit Ende Jänner 2027 ausläuft - und natürlich die Saudis. Da gibt es einige persönliche Vorlieben ...Den vollständigen Artikel lesen ...
