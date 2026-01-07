Straßburg (ots) -Am 10. Januar 2026 jährt sich der Todestag von David Bowie zum zehnten Mal.Aus diesem Anlass veröffentlicht ARTE ab dem 9. Januar den Dokumentarfilm "Bowie - Der letzte Akt (https://presse.arte.tv/programme/128078-000-A/)" von Jonathan Stiasny sowie den Musikfilm "Tribute to David Bowie (https://presse.arte.tv/programme/127032-000-A/)" von Thierry Gautier und Sylvain Leduc, in dem internationale Stars unveröffentlichte Songs interpretieren.Ab 9. Januar auf arte.tv / 16. Januar um 21.45 auf ARTEBowie - Der letzte AktDokumentarfilm von Jonathan StiasnyWDR/BR/ARTE, Rogan ProductionsGroßbritannien 2025, 92 Min.ErstausstrahlungKnapp zehn Jahre nach David Bowies Tod zeichnet der britische Filmemacher Jonathan Stiasny in seinem Dokumentarfilm das letzte kreative Kapitel eines der innovativsten Künstler der Musikgeschichte nach. "Bowie - Der letzte Akt" zeigt den Jahrhundertkünstler, wie man ihn selten gesehen hat: verletzlich, witzig und absolut kompromisslos. Es ist das Comeback eines Künstlers, der den Tod selbst zum Teil seiner Performance machte.Zur Vorabansicht (https://presse.arte.tv/programme/128078-000-A/)Ab 9. Januar auf arte.tv / 16. Januar um 23.15 auf ARTETribute to David BowieMusikfilmRegie: Thierry Gautier und Sylvain LeducARTE France/Sombrero and CoFrankreich 2025, 52 Min.Erstausstrahlung"David Bowie starb nie wirklich" - so scheint es. Ob als Ziggy Stardust 1973, als Unfallopfer auf dem Album "Lodger" (1979) oder im Film "Begierde" (1983): Bowie inszenierte seinen Abschied immer wieder. Zehn Jahre nach seinem Tod würdigen die Regisseure Gautier & Leduc den genialen Musiker mit einer Hommage. Internationale Stars wie Carl Barât, Pete Doherty (The Libertines) und Anna Calvi spielen Coverversionen, die sein Werk lebendig halten.Zur Vorabansicht (https://presse.arte.tv/programme/127032-000-A/)Weitere Infos zum ARTE-Programm sowie Pressematerialien finden Sie unter presse.arte.tvPressekontakt:Irina LehnertReferentin für Presse und PRirina.lehnert@arte.tv | +33 3 90 14 21 51Original-Content von: ARTE G.E.I.E., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/9021/6191592