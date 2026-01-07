Berlin (ots) -Travelzoo (NASDAQ: TZOO), der Club für Reisebegeisterte, veröffentlicht fünf von vielen neuen Club-Angeboten für Club-Mitglieder in Deutschland.Sorgfältig geprüft und verhandelt für uns Reisebegeisterte:- AB 95 EUR P.P.-4*-HOTEL IN BREMERHAVEN Club-Mitglieder übernachten im Komfortzimmer mit Nordseeblick. Neben Frühstück haben wir eine Hafentour mit dem Bus verhandelt. Die Ersparnis gegenüber dem Marktpreis: 38 Prozent.- AB 649 EUR P.P.-6 TAGE 5*-RESORT AUF DEN SEYCHELLEN Junior-Suite inklusive Frühstück und einer Schnorcheltour. Zur Begrüßung gibt es einen Cocktail. Das Angebot ist bis Dezember nutzbar. Kurzentschlossen sparen im Februar 70 Prozent gegenüber einer Buchung auf der Hotelwebsite.- AB 599 EUR P.P.-BAHRAIN ENTDECKEN INKL. FLUG & AUSFLÜGEN Club-Mitglieder erhalten 400 EUR Rabatt. Die Pauschalreise ist damit günstiger als eine Buchung der Flüge allein. Für uns enthalten: 4*-Hotel in Manama, Transfers sowie Besichtigungen der Ausgrabungsstätte Qal'at al-Bahrain und der Al-Fateh-Moschee.- 99 EUR P.P.-4-Sterne-Superior-HOTEL NAHE TEUTOBURGER WALD "Schöner Wellnessbereich mit Schwimmbad", "leckeres Essen", "sehr zuvorkommendes Personal": Das berichten Club-Mitglieder von ihrer Zeit in Bad Rothenfelde.- AB 429 EUR P.P.-5 TAGE NAHE AMALFIKÜSTE MIT FLUG Boutiquehotel vor den Toren Neapels, mit Sicht auf den Vesuv und das Tyrrhenische Meer. Frühstück, ein 3-Gang-Dinner sowie ein Willkommensgetränk sind inklusive. Wir sparen 37 Prozent gegenüber den Marktpreisen.Die Angebote sind nur in begrenzter Zahl verfügbar.Sind Sie ein Reisebegeisterter? Werden Sie Club-Mitglied: https://travelzoo.comÜber TravelzooWir, Travelzoo, sind der Club für Reisebegeisterte. Wir erreichen 30 Millionen Reisende. Club Mitglieder erhalten Club-Angebote, die von unseren Deal-Experten weltweit verhandelt und sorgfältig geprüft werden. In Zusammenarbeit mit tausenden Reiseanbietern - mit denen wir langjährige Partnerschaften pflegen - erhalten wir Zugang zu unwiderstehlichen Angeboten.Pressekontakt:Mara Zatti+49 30 3119 7514mzatti@travelzoo.comTravelzooUnter den Linden 4010117 BerlinOriginal-Content von: Travelzoo, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/180558/6191605