Munsbach (www.fondscheck.de) - Das Marktumfeld im Dezember war vom fortgesetzten US-Zinssenkungszyklus geprägt, so die Experten von ETHENEA im Kommentar zum Ethna-DEFENSIV (ISIN LU0279509904/ WKN A0LF5Y, A; ISIN LU0279509144/ WKN A0LF5X, T).Die Federal Reserve habe den Leitzins wie geplant um weitere 25 Basispunkte auf eine Spanne von 3,50% bis 3,75% herabgesenkt, was durch die auf 2,7% gefallene PCE-Inflation und eine moderatere Konsumentwicklung gestützt worden sei. Dennoch sei die Kommunikation der Fed vorsichtig geblieben ("hawkish pause" für Januar möglich), da innerhalb des Komitees Uneinigkeit über die künftigen Risiken bestanden habe. In der Eurozone sei die EZB bei ihrer abwartenden Haltung geblieben und habe die Zinsen stabil belassen, während die Inflation mit 2,1% nahe am Zielwert gelegen habe. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
