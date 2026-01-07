© Foto: picture alliance / BELGA | NICOLAS MAETERLINCKZwei US-Unternehmen wollen das internationale Lukoil-Portfolio übernehmen und planen ein gemeinsames Gebot. Das Paket würde Förderung, Raffinerien und 2000 Tankstellen umfassen - der Gesamtwert liegt bei 22 Mrd. USD.Die beiden US-Unternehmen Chevron und Quantum Energy Partners planen nach Informationen der Financial Times ein gemeinsames Gebot für die internationalen Vermögenswerte des russischen Ölkonzerns Lukoil. Die britische Tageszeitung beruft sich dabei auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Demnach bezieht sich das Angebot auf das gesamte Auslandsportfolio von Lukoil. Dazu zählen Förderanlagen für Öl und Gas, Raffinerien sowie mehr als 2000 Tankstellen in Europa, Asien und dem …Den vollständigen Artikel lesen
