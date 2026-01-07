Las Vegas, USA (ots) -- Geely kehrte zum dritten Mal zur CES 2026 zurück und präsentierte Full-Domain AI 2.0 sowie das intelligente Fahrsystem G-ASD - ein bedeutender Schritt zur Neudefinition der Fahrzeugtechnologie der nächsten Generation.- Mit dem Übergang von "Full-Domain AI 1.0" zu Version 2.0 und dem offiziellen Launch von G-ASD beschleunigt Geely den Weg zum hochautomatisierten Fahren.Die Geely Auto Group nahm zum dritten Mal in Folge an der Consumer Electronics Show (CES) teil und unterstrich damit ihre Führungsrolle im Bereich der intelligenten Mobilität. Inmitten einer sich wandelnden CES hin zu einer KI-getriebenen, branchenübergreifenden Innovationsplattform stellte Geely zwei technologische Durchbrüche vor, die das Fundament zukünftiger Smart Vehicles neu definieren:Full-Domain AI 2.0, die weiterentwickelte Intelligenzarchitektur von Geely, sowie G-ASD (Geely Afari Smart Driving), das neue intelligente Fahrsystem zur Beschleunigung des Übergangs zum hochautomatisierten Fahren.Full-Domain AI 2.0 stellt eine bedeutende Weiterentwicklung gegenüber der vorherigen 1.0-Version dar: Sie ersetzt fragmentierte, modulbasierte Ansätze durch eine einheitliche, fahrzeugweite KI-Architektur. Geely integriert Rechenleistung, Daten und Modelle auf Fahrzeugebene zu einer zentralen intelligenten Steuerungseinheit - einem "Super-AI-Gehirn", das alle Funktionen domänenübergreifend koordiniert und in Echtzeit zusammenarbeitet. Dadurch wird ein nahtloser Informationsaustausch zwischen Cockpit, Fahrwerk, Sicherheitssystemen und Fahrassistenz ermöglicht.G-ASD markiert einen Meilenstein auf dem Weg zum hochautomatisierten Fahren. Das System basiert auf modernster KI, umfangreichen realen Fahrdaten sowie leistungsfähiger Sensorik und Rechentechnik - mit dem Ziel, die Sicherheit und das Vertrauen der Fahrer auch in komplexen Verkehrssituationen zu erhöhen.Jerry Gan, CEO der Geely Auto Group:"KI transformiert die Automobilbranche grundlegend - von Antriebssystemen bis hin zur Neugestaltung ganzer Mobilitätsökosysteme. Geely setzt sich dafür ein, sichere, nachhaltige und intelligente Mobilitätslösungen für die Welt zu schaffen."Li Chuanhai, CTO der Geely Auto Group:"Bis 2030 werden Fahrzeuge zu 'Super Intelligenzen', die Emotionen erkennen, proaktiv handeln und sich kontinuierlich weiterentwickeln. G-ASD und Full-Domain AI 2.0 sind keine Zukunftsvisionen - sie sind reale Innovationen, die Cockpit und Fahrwerk nahtlos vernetzen und ein benutzerfreundliches, hochintelligentes Fahrerlebnis bieten."Pressekontakt:Janet Chenmedia@geely.comOriginal-Content von: GEELY, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/178142/6191627