2025 war ein halbwegs versöhnliches Jahr für die Plug Power-Aktie. Nach dem massiven Kursverfall der Vorjahre schloss das Wasserstoffunternehmen das vergangene Börsenjahr nur noch mit einem kleinen Verlust ab. Heißt das, dass Anleger langsam mit einer Trendwende der Plug Power-Aktie rechnen dürfen? Ein wichtiger Deal mit Walmart Bevor ich mich an einer Antwort auf diese Frage versuchen will, zuerst einmal eine gute Nachricht zum Jahresbeginn: Plug ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de