2026 ist da- und damit neue Chancen an der Börse. Ob KI-Boom, Industrie-Comeback oder neue Investitionszyklen: Das neue Jahr begrüßt die Anleger mit neuen Möglichkeiten. Geht der Boom weiter oder flacht sich der Abstieg langsam aber sicher ab? Viele Marktstrategen gehen derzeit davon aus, dass sich die Gewinne am Markt breiter verteilen werden. Auch über Branchen, die bis jetzt hinter der Bewertung zurückgeblieben oder zu hart abgestraft worden sind. Eine dieser Aktien könnte BYD sein. BYD BYD stieg zu Beginn des letzten Jahres. Da hieß es noch "sell America". Die Aktie stürzte aber in den Folgemonaten stark wieder ab. Als die Geschäftszahlen aus dem zweiten Quartal enttäuschten, fielen die
