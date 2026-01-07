Der Vermittlerschwund hat sich auch im vergangenen Jahr fortgesetzt. Laut aktueller Statistik der DIHK ist die Zahl der Versicherungsvermittler insgesamt um 2.970 Eintragungen auf 178.791 gesunken. Die Maklerschaft kann 2025 ein Plus verzeichnen. Die Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK) hat aktuelle Daten aus dem Vermittlerverzeichnis für das vierte Quartal 2025 vorgelegt. Demnach waren zum Stichtag 01.01.2026 insgesamt 178.791 Versicherungsvermittler nach § 34d GewO im Register eingetragen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
