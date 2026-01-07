Das Börsenjahr 2026 hat vielversprechend begonnen. Nicht nur die Aktienmärkte konnten schon ordentlich zulegen, auch die Kryptos haben sich zurückgemeldet. Aber die größten Gewinne gab es - wie auch schon im vergangenen Jahr - bei Silber. Geht das so weiter? Wie wird das Börsenjahr 2026? Was sind die Favoriten? Wo lohnt der Einstieg?Allen voran lohnt sich gerade der Einstieg beim maydornreport, denn den gibt es gerade mit einem kräftigen - und einmaligen - Rabatt. Zum 25-jährigen Jubiläum ist der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
