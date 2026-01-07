Köln (ots) -Erstmal zu PENNY. Das dachten sich wohl auch 50 Schafe als sie am Montag (05.01.) während eines Schafzuges am PENNY Markt in Burgsinn vorbeikamen. Statt der Herde zu folgen, spazierte der Trupp spontan in den PENNY Markt. Ob die Schafe auf der Suche nach einem bestimmten Angebot waren oder sich bloß aufwärmen wollten, das ließ sich leider nicht klären. Offensichtlich gefiel es dem Trupp im Kassenbereich des Marktes sehr gut. Nach 20 Minuten folgte die Ausreißergruppe dann doch wieder dem Tross der Artgenossen."Das gesamte PENNY-Team hat sensationell auf den Vorfall reagiert und den Markt rasch gereinigt, damit der Betrieb unvermindert weiter gehen konnte. Die rund 20 Kund:innen haben den tierischen Spontanbesuch dem Vernehmen nach auch sportlich genommen. Wir werden weder für den Schaden noch die Reinigung dem Schäfer eine Rechnung stellen. Im Gegenteil: Wir würden gerne für ein Jahr die Patenschaft für die 50 schaf-sinnigen Ausreißer übernehmen und zum Beispiel das Futter stellen. Wir werden dazu den Kontakt mit dem Schäfer aufnehmen", erklärt Philipp Stiehler, Vorsitzender der Geschäftsleitung von PENNY Südwest.Über PENNY:PENNY erzielte 2024 allein in Deutschland mit rund 2.130 Filialen und rund 31.000 Mitarbeitenden einen Umsatz von rund zehn Milliarden Euro. Damit ist PENNY einer der führenden Discounter in Deutschland.Für Rückfragen:PENNY-Unternehmenskommunikation, Tel.: 0221-149-1050,E-Mail: presse@penny.deOriginal-Content von: PENNY Markt GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/59659/6191661