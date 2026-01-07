© Foto: Jonathan Mattise - picture alliance / APDie USA investieren massiv in die heimische Urananreicherung. Ein Projekt von Centrus Energy in Ohio soll Abhängigkeiten brechen und den Atommarkt neu ordnen.Centrus Energy erhält vom United States Department of Energy den größten energiepolitischen Industrieauftrag seit Jahrzehnten, so die Nachrichtenseite OilPrice. 900 Millionen US-Dollar fließen in den Ausbau der Urananreicherung am Standort Piketon im Bundesstaat Ohio. Ziel ist es, die heimische Versorgung mit Nuklearbrennstoff neu aufzubauen. Schlüsselrolle für neue Reaktoren Centrus will künftig kommerziell hochangereichertes Uran mit niedrigem Anreicherungsgrad (HALEU) herstellen. Dieser Brennstoff gilt als unverzichtbar für moderne …Den vollständigen Artikel lesen
