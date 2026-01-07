grenke meldet für 2025 ein Jahr, das man in Baden-Baden wohl als "unspektakulär solide" verbuchen wird - und genau das ist in einem nervösen Marktumfeld keine schlechte Nachricht. Das Leasingneugeschäft legte um 7,8 Prozent auf gut 3,29 Milliarden Euro zu und landete damit sauber in der zuvor ausgegebenen Spanne von 3,2 bis 3,4 Milliarden. Noch wichtiger als die schiere Größe ist bei grenke traditionell der Blick auf den Deckungsbeitrag 2, also den DB2. Diese Profitabilitätskennziffer stieg auf 550,2 Millionen Euro, ein Plus von gut sechs Prozent. Die DB2-Marge lag mit 16,7 Prozent etwas unter ...Den vollständigen Artikel lesen ...
