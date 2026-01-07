Die Baby-Boomer-Generation sitzt auf einem Vermögen von 83 Billionen US$. Zac Prince von Galaxy Digital rechnet fest damit, dass große Teile dieser Summe über kurz oder lang in Krypto landen werden. Der Grund liegt auf der Hand: In den kommenden 20 Jahren geht das Geld an die Erben - und die ticken ganz anders als ihre Eltern. Junge Anleger haben andere Prioritäten Prince hat in der Sendung The Milk Road Show erklärt, warum er optimistisch ist. Die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
