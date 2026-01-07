Im Jahr 2025 hat 1NCE seine Plug-and-Play IoT-Plattform um weitere 10 Millionen Endpunkte erweitert und verwaltet nun mehr als 40 Millionen intelligente Produkte für 30.000 Kunden in 17 Branchen.

Das Unternehmen stellt seine neue Software "1NCE Insights" vor, eine KI- und IoT-basierte Informationsplattform, die Analysen und Benchmark-Daten bereitstellt, mit denen Kunden ihre Endgeräte besser einrichten, verwalten und optimieren können.

1NCE, ein Unternehmen, das eine Plug-and-Play-Plattform für die Entwicklung und Verwaltung der weltweit besten IoT-Produkte anbietet, verzeichnet ein weiteres starkes Wachstumsjahr und fügt weitere 10 Millionen Endpunkte hinzu. Das Unternehmen verwaltet nun mehr als 40 Millionen intelligente Produkte für über 30.000 Kunden in 17 Branchen.

Die Software- und Konnektivitätsplattform von 1NCE hat sich zu einem neuen Industriestandard entwickelt und bietet problemloses IoT in über 170 Ländern und Regionen. Das Unternehmen hat eine tragende Rolle im IoT-Ökosystem und sammelt täglich vier Milliarden Datensätze über mehr als 250 Streams im weltweit größten IoT-Netzwerk in der Cloud.

Das Unternehmen hat eine neue intelligentes Software namens 1NCE Insights gestartet. Die Software verbindet KI- und IoT-Technologie, um seinen Kunden hilfreiche Daten bereitzustellen.

Die vom Kunden gesammelten Daten gehören dabei ausschließlich ihm. Mit Insights gewährt 1NCE jedoch Zugang zu seinen anonymisierten, netzwerkweiten Daten. Kunden können ihre IoT-Projekte anhand realer Datenpunkte aus Tausenden anderer Anwendungsfälle, mit denen von anderen branchenführenden Kunden vergleichen. Diese Einblicke umfassen die Netzwerknutzung, die Antennenleistung, die Batterieoptimierung, Verbrauchsmuster, die Auswahl von Hardwareherstellern, Informationen zu Mobilfunkmasten und vieles mehr. Reale Informationen über die Leistung von IoT-Geräten im Vergleich zu Mitstreitern und Marktführern sind ein leistungsstarkes Werkzeug, um Implementierungen besser zu gestalten und zu verwalten.

1NCE Insights ist besonders leistungsstark in Verbindung mit dem bereits gelaunchten Beratungsservice 1NCE Fixers. Die professionelle Beratung hilft unter anderem bei der Zusammenführung von Hardware, Software und Konnektivität für IoT Lösungen. Das Team von 1NCE mit mehr als 300 IoT-Experten bietet maßgeschneiderte Empfehlungen für Unternehmen jeder Größe, um IoT wie Branchenführer einzusetzen.

Darüber hinaus plant das Unternehmen, im ersten Quartal 2026 ein Premium-Support-Modul für seine Kunden einzuführen, das ihnen hochwertige Serviceverträge mit klaren Erwartungen hinsichtlich Verfügbarkeit und Reaktionszeiten, einen 24/7-Support durch einen einzigen dedizierten Ansprechpartner mit sofortiger Bearbeitung und vieles mehr bietet.

"Wir haben hart daran gearbeitet, unseren Kunden zuzuhören und ihre Herausforderungen im Zusammenhang mit IoT zu verstehen. Ihnen unsere Markteinblicke zu vermitteln, wie sie ihre Produkte besser betreiben können, ist ein wichtiger Faktor für erfolgreiche Implementierungen. Wir sind stolz, wenn uns unsere Kunden als Startpunkt für nahezu jede ihrer IoT-Anwendungen nutzen und sie dadurch bessere Lösungen entwickeln können", sagte Ivo Rook, Co-Chief Executive Officer von 1NCE.

1NCE blickt auf ein erfolgreiches Jahr 2025 zurück, in dem neue Funktionen wie Whereabouts eingeführt wurdenein fortschrittliches Tool zur Gerätesuchedas eine auf Mobilfunkmasten basierende Alternative zur GPS-Ortung darstellt. Mit Whereabouts können 1NCE-Kunden auf die erste Positionierung ihrer Assets mit zuverlässigen und kontinuierlichen Daten zugreifen. Im Jahr 2025 wurden außerdem Partnerschaften mit einigen der besten Software- und Fertigungsunternehmen im Bereich IoT geschlossen: Memfault, Meritech, Murata und SG Wireless.

Und das Unternehmen wurde weiterhin für seine herausragenden Leistungen in der gesamten Technologiebranche anerkannt:

Führend im Frost Radar Wachstumsindex 2025

CRN Top 10 der "hottest IoT-Startups" des Jahres 2025

SiliconANGLE TechForward Awards Finalist in der Kategorie "SaaS"

CODiE Awards Finalist in der Kategorie "Beste Datenlieferungslösung"

InfoWorld Technology of the Year Awards Finalist in "Software Development: Platforms"

Neukunden können ihre IoT-Projekte für 2026 noch heute im 1NCE-Shop starten.

