07.01.2026 14:21 Uhr
TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 8. Januar (vorläufige Fassung)

DJ TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 8. Januar (vorläufige Fassung) 

=== 
*** 07:00 GB/Shell plc, Trading Update 4Q 
*** 08:00 DE/Auftragseingang November 
     saisonbereinigt 
     PROGNOSE: -0,8% gg Vm 
     zuvor:  +1,5% gg Vm 
*** ß8:00 DE/Umsatz im verarbeitenden Gewerbe November 
*** 08:00 NL/ING Groep NV, Update zum Geschäftsverlauf 4Q 2025 
*** 08:30 CH/Verbraucherpreise Dezember 
     PROGNOSE: k.A. 
     zuvor:  -0,2% gg Vm/0,0% gg Vj 
*** 10:00 EU/EZB, Ergebnisse der Konsumentenumfrage November 
*** 11:00 EU/Arbeitsmarktdaten November 
     Eurozone Arbeitslosenquote 
     PROGNOSE: 6,4% 
     zuvor:  6,4% 
*** 11:00 EU/Erzeugerpreise November 
     Eurozone 
     PROGNOSE: k.A. 
     zuvor:  +0,1% gg Vm/-0,5% gg Vj 
*** 11:00 EU/Index Wirtschaftsstimmung Dezember 
     Wirtschaftsstimmung Eurozone 
     PROGNOSE: 96,7 
     zuvor:  97,0 
     Industrievertrauen Eurozone 
     PROGNOSE: -9,3 
     zuvor:  -9,3 
     Verbrauchervertrauen Eurozone 
     Vorbschätzung: -14,6 
     zuvor:     -14,2 
  11:00 EU/Geschäftsklimaindex Eurozone Dezember 
*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 
     PROGNOSE: 210.000 
     zuvor:  199.000 
*** 14:30 US/Handelsbilanz Oktober 
     PROGNOSE: -58,4 Mrd USD 
     zuvor:  -52,8 Mrd USD 
*** 14:30 US/Produktivität ex Agrar (1. Veröffentlichung) 3Q 
     annualisiert 
     PROGNOSE:  +4,9% gg Vq 
     2. Quartal: +3,3% gg Vq 
     Lohnstückkosten 
     PROGNOSE:  -0,4% gg Vq 
     2. Quartal: +1,0% gg Vq 
 
***   - DE/Traton SE, Pre-Close 4Q 
    - RU/Börsenfeiertag: Russland 
===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- k.A. = keine Angaben

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/kch/hab/brb

(END) Dow Jones Newswires

January 07, 2026 07:45 ET (12:45 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

