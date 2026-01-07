Anzeige
Mittwoch, 07.01.2026
07.01.2026 14:21 Uhr
MÄRKTE EUROPA/DAX über 25.000 Punkten auf Rekordhoch - EU-Inflation erreicht EZB-Ziel

DJ MÄRKTE EUROPA/DAX über 25.000 Punkten auf Rekordhoch - EU-Inflation erreicht EZB-Ziel

DOW JONES--An den europäischen Aktienmärkten geht es am Mittwoch für den DAX nach oben. Der Jahresstart ist nach einem bereits sehr guten Aktienjahr 2025 damit mehr als gelungen. Neue Rekordstände der Wall Street stützen leicht, der DAX schafft erstmals den Sprung über die Marke von 25.000 Punkten. Der DAX gewinnt 0,5 Prozent auf 25.023 Punkte, bei 25.086 markierte er sein jüngstes Allzeithoch. Der Euro-Stoxx-50 reduziert sich dagegen um 0,3 Prozent auf 5.916 Punkte. Schwach tendieren hier vor allem die Ölwerte mit einem Minus von 1,9 Prozent. Für die Notierungen von Brent und WTI geht es um bis zu 0,6 Prozent nach unten.

Auch der Ölmarkt ist jüngst deutlich in Bewegung geraten. US-Präsident Donald Trump kündigte an, dass Venezuela 30 bis 50 Millionen Barrel Öl an die USA abgeben werde. Medienberichten zufolge hat die Trump-Regierung der venezolanischen Interimspräsidentin Delcy Rodriguez außerdem mitgeteilt, dass ihre Regierung bei der Ölförderung ausschließlich mit den USA zusammenarbeiten und beim Verkauf von Schweröl die USA bevorzugen müsse.

Inflationsrate in der Eurozone wieder auf dem EZB-Ziel

Zum Jahresende 2025 ist die Inflation in der Eurozone wieder auf 2,0 Prozent gefallen und erreichte damit das Ziel der Europäischen Zentralbank (EZB). Der Rückgang geht der Commerzbank zufolge größtenteils auf gefallene Energiepreise zurück. Aber auch die Kernteuerungsrate ohne Energie, Nahrungs- und Genussmittel sei leicht auf 2,3 Prozent gesunken. Die Lohninflation in Ländern wie Frankreich und Italien habe bereits abgenommen. Daher könnte sich auch die Kernteuerungsrate im Euroraum als Ganzes in den kommenden Monaten in Richtung des EZB-Ziels von 2 Prozent absenken.

In den kommenden Monaten dürfte sich der leichte Abwärtstrend fortsetzen. Die Marktstrategen der Commerzbank gehen nicht davon aus, dass diese Bewegungen die EZB zu neuen Zinsschritten bewegen wird. Nach Einschätzung von Ulrike Kastens, Volkswirtin Europa bei der DWS, könnte die Inflationsrate in den kommenden Monaten temporär unter die Marke von 2,0 Prozent fallen, doch dies dürfte zu keiner Änderung der Geldpolitik führen. Vor dem Hintergrund eines moderaten Wachstums und eines stabilen Arbeitsmarktes werde der Einlagensatz im Jahr 2026 voraussichtlich bei 2,0 Prozent verharren.

Am Devisenmarkt gibt der Euro auf 1,1687 Dollar nach, auch mit Blick auf die Inflationsdaten. An den Anleihemärkten geht es nach oben, die Renditen geben leicht nach.

Die Aktien von Thyssenkrupp steigen um 5,8 Prozent. Grund sind Details zu den möglichen Schritten des gelanten Verkaufs der Stahlsparte an Jindal Steel, über die Reuters berichtet. Besonders positiv kommentiert wird dabei, dass eine tragfähige Regelung für die Pensionslasten von 2,5 Milliarden Euro gefunden werden könnte.

Siemens (+1,6%) kündigte eine Erweiterung der Partnerschaft mit Nvidia an, was momentan auf Interesse von Investoren stößt. Ziel der intensivierten Zusammenarbeit ist es, Künstliche Intelligenz (KI) zum Betriebssystem der Industrie zu machen.

Von der Berichtssaison gab es bereits erste Zahlen. Die vorläufigen Ergebnisse von Redcare Pharmacy (-6,3%) für das vierte Quartal 2025 lagen unter den Markterwartungen, was auf eine schwächere Leistung im Nicht-Rezept-Bereich zurückzuführen ist, merkt MWB an. Der Gruppenumsatz sei um 18 Prozent im Vergleich zum Vorjahr auf 794 Millionen Euro gestiegen, habe jedoch unter dem Konsens gelegen, da sich das Wachstum im Nicht-Rezept-Bereich auf 9 Prozent im Jahresvergleich verlangsamt habe, trotz eines saisonbedingt unterstützenden Quartals.

Derweil hat Grenke das Leasingneugeschäft im abgelaufenen Jahr um 7,8 Prozent auf 3,29 Milliarden Euro ausgebaut und damit den Mittelpunkt seiner angestrebten Zielspanne von 3,2 bis 3,4 Milliarden Euro erreicht. Der Deckungsbeitrag 2 (DB2), der die Profitabilität des Unternehmens zeigt, wuchs um 6,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf 550,2 Millionen Euro. Die Aktie legt um 2,1 Prozent zu.

Britische Bauunternehmen steigen - Talsohle erreicht

Die Aktien britischer Bauunternehmen legen zu, da die Hoffnung besteht, dass der Bausektor des Landes einen Tiefpunkt erreicht hat, meint Russ Mould, Investment Director bei AJ Bell. Die Branchenwerte klettern außerdem, nachdem der S&P-Einkaufsmanagerindex für Großbritannien im Dezember leicht auf 40,1 von 39,4 im Vormonat gestiegen ist. Fast 40 Prozent der befragten Manager prognostizieren einen Anstieg der Produktionsleistung im Jahr 2026, während 20 Prozent einen Rückgang voraussagten. Die Bau-Aktien liegen auf einem niedrigen Ausgangsniveau, was auf den vorherrschenden Pessimismus bezüglich der britischen Wirtschaft im vergangenen Jahr und die Erwartung weiterer Zinssenkungen zurückzuführen ist. Barratt Redrow legen um 3 Prozent zu, während Persimmon um 2,6 Prozent und Taylor Wimpey um 2,3 Prozent steigen. 

=== 
INDEX           zuletzt    +/- %  absolut +/- % YTD 
Euro-Stoxx-50      5.915,82    -0,3%   -15,97   +2,4% 
Stoxx-50         5.016,55    -0,5%   -23,01   +2,5% 
DAX           25.023,44    +0,5%   131,24   +1,6% 
MDAX          31.850,98    +0,6%   180,56   +3,4% 
TecDAX          3.771,56    +0,5%   20,27   +3,6% 
SDAX          17.845,11    +0,7%   122,39   +3,2% 
CAC           8.225,59    -0,1%   -11,84   +1,1% 
SMI           13.327,02    +0,0%    4,87   +0,4% 
ATX           5.374,57    -0,8%   -40,82   +1,7% 
 
DEVISEN          zuletzt    +/- %    0:00 Di, 17:05  % YTD 
EUR/USD          1,1687    -0,0%   1,1689   1,1692  -0,5% 
EUR/JPY          182,92    -0,1%   183,08   183,15  -0,6% 
EUR/CHF          0,9306    +0,1%   0,9298   0,9297  -0,1% 
EUR/GBP          0,8662    +0,1%   0,8657   0,8659  -0,7% 
USD/JPY          156,51    -0,1%   156,63   156,66  -0,1% 
GBP/USD          1,3492    -0,1%   1,3501   1,3503  +0,2% 
USD/CNY          7,0261    +0,0%   7,0245   7,0278  -0,0% 
USD/CNH          6,9881    +0,1%   6,9808   6,9815  +0,0% 
AUS/USD          0,6733    -0,1%   0,6740   0,6727  +1,0% 
Bitcoin/USD       91.947,45    -1,4% 93.266,50 93.691,30  +5,2% 
 
ROHÖL           zuletzt VT-Settlem.   +/- %  +/- USD  % YTD 
WTI/Nymex          56,79    57,13   -0,6%   -0,34  -0,9% 
Brent/ICE          60,51    60,70   -0,3%   -0,19  -0,6% 
 
METALLE          zuletzt    Vortag   +/- %  +/- USD  % YTD 
Gold           4.453,90   4.494,70   -0,9%   -40,81  +4,0% 
Silber           78,91    81,30   -2,9%   -2,39 +14,0% 
Platin          1.989,53   2.097,09   -5,1%  -107,56 +19,6% 
Kupfer            5,94     6,01   -1,2%   -0,07 +44,5% 
YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags 
(Angaben ohne Gewähr) 
===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/thl/ros

(END) Dow Jones Newswires

January 07, 2026 07:50 ET (12:50 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

© 2026 Dow Jones News
