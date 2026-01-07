© Foto: Dall-EDer jüngste Vorstoß von Bitcoin gerät ins Stocken. Gewinnmitnahmen und Abflüsse bei Krypto-ETFs bremsen den jüngsten Aufwärtsimpuls aus.Am Mittwochmittag notiert Bitcoin bei 91.860 US-Dollar und damit 1,8 Prozent im Minus. Auf Wochensicht steht dennoch ein Plus von knapp vier Prozent zu Buche. Am Dienstag hatte die Kryptowährung ein lokales Hoch von 94.420 US-Dollar erreicht. Auslöser für die Rallye am Dienstag waren vor allem die Entspannung der Liquiditätslage zum Jahreswechsel sowie wachsende Erwartungen an Zinssenkungen der Federal Reserve im weiteren Jahresverlauf. Zusätzlich sorgte eine Entscheidung von MSCI für Rückenwind: Der Indexanbieter kündigte an, Unternehmen mit großen …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE