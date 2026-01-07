GameStop setzt beim Chef alles auf eine Karte. CEO Ryan Cohen erhält Optionen auf 171,5 Millionen Aktien, aber nur wenn der Börsenwert auf 100 Milliarden Dollar steigt und zehn Milliarden Dollar EBITDA zusammenkommen. Das Modell erinnert an Tesla. Für Anleger zählt jetzt die nüchterne Rechnung.GameStop sorgt zur Wochenmitte wieder für Schlagzeilen. Der Videospielhändler koppelt die Vergütung von CEO Ryan Cohen an ein Ziel, das selbst an der Wall Street Seltenheitswert hat: 100 Milliarden Dollar ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär