Leipzig (ots) -Premiere für mehr Barrierefreiheit: Ab sofort gibt es in der ARD Mediathek das erfolgreiche MDR-Format "Elefant, Tiger & Co" (https://www.ardmediathek.de/video/elefant-tiger-und-co/neues-jahr-neues-glueck-1159/mdr/Y3JpZDovL21kci5kZS9zZW5kdW5nLzI4MjA0MC81NDM0MTUtNTI0Njg2) mit Audiodeskription (AD). Die neuen Folgen werden künftig jeden Donnerstag ab 10 Uhr veröffentlicht. Die erste Folge kann ab sofort (8. Januar) gestreamt werden. Mit dem neuen Angebot unterstreicht der MDR seine Anstrengungen, alle Angebote künftig auch barrierefrei und inklusiv anzubieten. Bereits heute sind 95 Prozent der MDR-Streamingangebote in der ARD Mediathek untertitelt. Knapp 47 Prozent aller Angebote in der Primetime sind mit der technisch aufwendigeren Hörbeschreibung ausgestattet. Für seine besondere Expertise im Bereich Hörbeschreibung wurde zudem der MDR mit seinem Dokumentarfilm "Warten auf den Wolf" jetzt für den Deutschen Hörfilmpreis 2026 nominiert.Besonderes Konzept für "Elefant, Tiger & Co""Elefant, Tiger & Co" lebt von der einzigartigen Kommentierung - die Tiere und ihre Reaktionen werden pointiert und freundlich-ironisch beschrieben. Die besondere Atmosphäre entsteht dabei vor allem durch das Zusammenspiel der Kommentare mit dem Bild. Eine besondere Herausforderung für die Audiodeskription: Denn nur, wenn sie richtig "sitzt" wird der Humor für blinde Menschen überhaupt erlebbar. Damit das gelingt, hat das AD-Team des MDR für "Elefant, Tiger und Co" ein auf das Format angepasstes Konzept für die Hörbeschreibung entwickelt.Knapp die Hälfte aller Primetime-Sendungen mit Audiodeskription46,8 Prozent der Sendungen, die beim MDR in der Primetime laufen, waren bis November 2025 bereits mit Audiodeskription ausgestattet. Im gesamten Tagesverlauf kam das Programm auf einen AD-Anteil von 27,6 Prozent. Mit den besonderen Audiodeskriptions-Fassungen können Videoinhalte für Menschen mit Sehbehinderung oder Erblindung zugänglicher gemacht werden. Dafür wird in einer separaten Tonspur dem Publikum erklärt, was gerade im Bild zu sehen ist. Genutzt werden dafür Sprechpausen im Originalvideo. So können auch Menschen mit einer Sehbehinderung dem Inhalt besser und mit weniger Informationsverlust folgen. Die Audiodeskription kann in der ARD-Mediathek über die Schaltfläche "Sprache und Barrierefreiheit" direkt im Video dazugeschaltet werden.Authentisch und intim - Geschichten aus dem Leipziger Zoo seit über 20 Jahren"Elefant, Tiger & Co" gibt es bereits seit 2003 im MDR-Programm, sie gilt als "Mutterserie" vieler Zoo-Doku-Soaps im deutschen Fernsehen. Das Format nimmt das Publikum mit in den Leipziger Zoo. Erzählt werden Geschichten von Mensch und Tier, ganz direkt und aus nächster Nähe. Mit über 1000 Folgen ist "Elefant, Tiger & Co" bis heute eine der erfolgreichsten Angebote des MDR."Warten auf den Wolf": MDR für den Deutschen Hörfilmpreis 2026 nominiertDie Audiodeskription des MDR zum Dokumentarfilm "Warten auf den Wolf" (https://www.mdr.de/tv/programm/sendung-1002424.html) ist für den 24. Deutschen Hörfilmpreis in der Kategorie "Dokumentation" nominiert. Die renommierte Auszeichnung würdigt herausragende Hörfilmfassungen, die blinden und sehbehinderten Menschen ein gleichberechtigtes Filmerlebnis ermöglichen. Die Audiodeskription wurde vom MDR-Team für Barrierefreiheit erstellt. Der Deutsche Hörfilmpreis wird am 24. März 2026 in Berlin verliehen.Barrierefreiheit im MDRMit seinen barrierefreien Angeboten ermöglicht der MDR allen Menschen mit Sinnesbehinderung oder Menschen mit Lernschwierigkeiten den Zugang zu seinen Programmen. Bereits heute bietet der MDR 95 Prozent seiner Streamingangebote in der ARD Mediathek untertitelt an. Zudem gibt es täglich ca. sieben Stunden mit Hörbeschreibung im MDR-Fernsehen. Hinzu kommen etwa 40.000 Sendeminuten im Jahr, die der MDR mit Gebärdensprache ausstattet. Ergänzt wird das barrierefreie Angebot durch Nachrichten in Leichter Sprache zum Lesen und Hören. Damit informiert der MDR Menschen mit Lernschwierigkeiten sowie funktionale Analphabeten tagesaktuell über die wichtigsten Ereignisse im Sendegebiet.Alle barrierefreien Angebote bündelt der MDR im Web unter:mdr.de/barrierefreiheitPressekontakt:MDR, Kommunikations- und Mediendesk, Tel.: (0341) 3 00 64 55, E-Mail:kommunikation-desk@mdr.deOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7880/6191723