Die Wall Street wartet vergebens. Während die Krypto-Branche nach Legitimität lechzt, erteilt Ripple-Präsidentin Monica Long Fantasien über einen Börsengang eine klare Absage. Die Botschaft an den Markt könnte dabei selbstbewusster gar nicht sein: Wir brauchen euer Geld nicht."Wir planen weiterhin, privat zu bleiben", stellte Long am Dienstag gegenüber Bloomberg klar. Der Grund: Die Liquidität der öffentlichen Märkte sei schlicht nicht nötig. Das Selbstbewusstsein hat ein massives fundamenales Fundament. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
