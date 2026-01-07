Köln (ots) -Der News-Podcast "0630" spricht live auf der Bühne mit seiner Community und geladenen Experten. Denn es gibt Gesprächsbedarf: 71 Prozent der Erwachsenen, die im Internet unterwegs sind, vermeiden mindestens gelegentlich aktiv Nachrichten. Der mit Abstand wichtigste Grund dafür: Die Befragten sagen, dass die News auf ihre Stimmung drücken. Kriege, Krisen, Katastrophen - gefühlt passiert nichts anderes mehr. Irgendwie verständlich, dass einen da der Weltschmerz packt. Aber ziemlich mies für einen News-Podcast, der darüber berichtet."0630 - der News-Podcast" hat sich daher gefragt: Was können wir gegen die Nachrichtenmüdigkeit tun? Wie viel Grund gibt es in diesen Zeiten für Hoffnung? Und welche guten Nachrichten verstecken sich zwischen den Zeilen?Bei "0630" verlieren wir nie den Optimismus - und laden deshalb unsere Community am 16. Januar 2026 dazu ein, auch wieder etwas Hoffnung zurückzugewinnen. Und damit auch die Lust an Nachrichten. Im WDR Funkhaus treffen wir uns zu einem Community-Abend, der später als Live-Podcast, bei YouTube und im WDR Fernsehen laufen wird.Wir haben den Historiker Prof. Dr. Ewald Frie (Universität Tübingen) und die Psychotherapeutin Franca Cerutti ("Psychologie To Go") zu Gast, um mit ihnen zu besprechen: Wie schlimm sind die aktuellen Zeiten? Wie stärken wir unsere Resilienz? Wie können wir das alles gut gemeinsam durchstehen?Wir diskutieren gemeinsam mit unserer Community: Was tun sie gegen den Weltschmerz? Welche Strategien können wir voneinander lernen? Und hören auch von Promis wie Nina Chuba, Felix Jaehn oder Zoe Wees, wie sie mit dem Krisenmodus in den Nachrichten umgehen.Wenn gar nichts mehr hilft, laden wir unsere Community ein, einfach mal den Kopf abzuschalten und sich von uns ablenken zu lassen. Wir liefern an dem Abend die Good News. Damit wir alle mit dem Gefühl nach Hause gehen: Weltuntergang - nein, danke!Zur Veranstaltung:Die Veranstaltung findet am 16. Januar 2025 um 19 Uhr im WDR Funkhaus in Köln statt. Im Anschluss wird der Videopodcast bei 1LIVE auf YouTube veröffentlicht und im WDR Fernsehen ausgestrahlt.Durch den Abend führen die "0630"-Hosts Carolin Bredendiek, Florian Gregorzyk, Minh Thu Tran, Matthis Dierkes, Lisa Bertram, Robert Meyer und Jan Koch.Pressevertreterinnen und -vertreter sind herzlich zur Veranstaltung eingeladen und können sich via kommunikation@wdr.de im Vorfeld anmelden.Zu den Gästen:Ewald Frie lehrt als Professor für Neuere Geschichte an der Uni Tübingen. In seinen Büchern "Krisen anders denken. Wie Menschen mit Bedrohungen umgegangen sind und was wir daraus lernen können." und "Bedroht sein. Gesellschaften unter Stress im Vergleich." hat er sich unter anderem bereits mit dem Thema unseres Abends auseinandergesetzt und erläutert für uns: Leben wir aktuell in der schlimmsten Zeit der Menschengeschichte? Wieso fühlen sich die Krisen so viel bedrohlicher an als früher? Wie bewertet er als Historiker im Geschichtsvergleich die aktuelle Lage?Franca Cerutti arbeitet seit 20 Jahren als Psychotherapeutin. Außerdem ist sie Hostin des Podcasts "Psychologie to Go" und Autorin mehrerer Bücher. Zu sehen ist sie auch in der ARD-Serie "Familientherapie", wo sie als Therapeutin Familien durch Krisen hilft. In ihrer Arbeit beschäftigt sie sich immer wieder mit der Frage, wie wir gut durch Krisen kommen und lernen, mit ihnen umzugehen.Zum Podcast:Der News-Podcast "0630" vom WDR Newsroom und 1LIVE gehört zu den erfolgreichsten Podcasts der ARD. "0630" hat die Themen des Tages im Blick und sortiert für eine junge Zielgruppe jeden Tag die wichtigsten Meldungen. Der Podcast erklärt einfach und in 20 Minuten, was wichtig ist und gibt die Hintergründe zu den aktuellen Nachrichten. Jeden Morgen um 06:30 Uhr diskutieren die Hosts die News, damit die Hörer danach wissen, was heute los ist.Pressekontakt:WDR KommunikationTel.: 0221 220 7100Email: kommunkation@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/6191739