Aral Pulse erweitert sein Ladenetz für E-Autos mit neuen HPC-Stationen in Hildesheim und Rostock. Die an bestehenden Tankstellen errichteten Säulen liefern bis zu 300 bzw. 400 kW Ladeleistung. Aral pulse ist die E-Mobilitätsmarke von Aral und betreibt eines der großen Schnellladenetze in Deutschland, das nun nochmals um zwei Standorte wächst: An der Aral Tankstelle in Hildesheim (Kennedydamm 200) an der B494 in Nähe der Autobahn A7 hat das Unternehmen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 electrive.net