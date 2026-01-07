© Foto: AP | Koki Kataoka - picture allianceBaidu erhält eine erste Genehmigung für fahrerlose Tests für seine Plattform Apollo Go in Dubai. Der kommerzielle Start ist für das erste Quartal 2026 geplant.Der chinesische Technologiekonzern Baidu macht einen entscheidenden Schritt im internationalen Wettbewerb um autonomes Fahren. Die Plattform Apollo Go erhält von Dubais Roads and Transport Authority die erste Genehmigung für vollständig fahrerlose Fahrzeugtests auf öffentlichen Straßen. Ein Sicherheitsfahrer ist nicht mehr vorgeschrieben. Baidu strebt damit einen kommerziellen Start seines autonomen Fahrdienstes in Dubai bereits im ersten Quartal 2026 an. Neues Zentrum als Schaltstelle Zeitgleich eröffnet Baidu den Apollo Go Park im …Den vollständigen Artikel lesen
