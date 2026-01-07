EQS-News: Oldenburgische Landesbank AG / Schlagwort(e): Rating

PRESSE-INFORMATION Oldenburg, 7. Januar 2026 Moody's stuft OLB-Ratings herauf und schließt Review ab Einlagenrating (langfristig), Senior Unsecured und Emittentenrating (langfristig) wurden von Baa1 auf A3 mit positivem Ausblick angehoben

Ratingmaßnahme schließt seit 21. März 2025 laufendes Review ab Nach dem Closing der Übernahme der OLB durch Crédit Mutuel Alliance Fédérale über ihre Holding TARGO Deutschland GmbH, die sich im Besitz der Banque Fédérative du Crédit Mutuel befindet, stuft Moody's das langfristige Einlagenrating, das Senior Unsecured Rating und das langfristige Emittentenrating der OLB von Baa1 auf A3 herauf. Seit dem 21. März 2025 waren die Ratings der OLB auf eine mögliche Heraufstufung geprüft worden. Der Ausblick für diese Ratings wurde von Moody's nach dem heutigen Upgrade wiederum auf "positiv" gestellt und spiegelt das kontinuierliche Vertrauen in die starke Finanzlage der OLB und die nachgewiesene Widerstandsfähigkeit der Bank auch in einem schwierigen wirtschaftlichen Marktumfeld wider. "Dies ist ein Beweis für unsere starke und kontinuierliche Entwicklung", sagt Dr. Rainer Polster, CFO der OLB, "das Upgrade bestätigt den Erfolg unserer strategischen Initiativen und berücksichtigt auch die Tatsache, dass die OLB nun Teil der starken Bankengruppe Crédit Mutuel Alliance Fédérale ist." Mit Blick auf die Zukunft beinhaltet der positive Ausblick für die Ratings der OLB die Erwartung von Moody's, dass die fundamentale Stärke der Bank dank eines umsichtigen Risikomanagements, einer hohen Rentabilität und angemessenen Liquiditätspuffern anhält. Mit diesem strategischen Fokus bleibt die OLB auf Kurs, für ihre Kunden und Stakeholder weiterhin Mehrwert zu generieren. Über die OLB Die OLB ist eine breit aufgestellte Universalbank mit bundesweiter Präsenz und mit mehr als 150 Jahren Erfahrung in der Kernregion Nordwestdeutschland. Unter den Marken OLB und Bankhaus Neelmeyer berät die Bank ihre rund 1 Million Kunden in den Segmenten Private & Business Customers und Corporates & Diversified Lending persönlich und über digitale Kanäle. Die OLB weist eine Bilanzsumme von mehr als 30 Milliarden Euro auf und gilt damit als signifikantes Finanzinstitut in Europa. Besuchen Sie uns auch unter www.olb.de und www.neelmeyer.de sowie auf Facebook , Instagram und YouTube . Kontaktdaten: Ihre Ansprechpartner: Oldenburgische Landesbank AG

Investor Relations

Theodor-Heuss-Allee 74

60486 Frankfurt am Main



investor.relations@olb.de Sandra Büschken

Telefon: +49 (0)69 756193-36

sandra.bueschken@olb.de



Marthe Schepker

Telefon: +49 (0)441 221-2742

marthe.schepker@olb.de



Matthias Obst

Telefon: +49 (0) 69 756193-44

matthias.obst@olb.de



Oldenburgische Landesbank AG

Corporate Communications

Stau 15/17

26122 Oldenburg



presse@olb.de



Britta Silchmüller

Telefon: +49 (0)441 221-1213

britta.silchmueller@olb.de



Timo Cyriacks

Telefon: +49 (0)441 221-1781

timo.cyriacks@olb.de







