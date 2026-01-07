EQS-News: WIRobotics / Schlagwort(e): Sonstiges/Produkteinführung

LAS VEGAS, 7. Januar 2026 /PRNewswire/ -- WIRobotics, ein globales Robotikunternehmen, das von den Co-CEOs Yeonbaek Lee und Yongjae Kim geleitet wird, gab den erfolgreichen Abschluss seiner Teilnahme an der CES 2026 Unveiled in Las Vegas bekannt. WIRobotics ist ein weltweit tätiges Robotikunternehmen, das tragbare und humanoide Robotertechnologien entwickelt, die die menschliche Mobilität und das tägliche Leben verbessern sollen. Das Unternehmen, das auf menschenzentriertem Design und einer für den realen Einsatz optimierten Robotik aufbaut, hat seine globale Präsenz weiter ausgebaut. Seit 2024 hat sich WIRobotics bei seiner Expansion auf den tragbaren Gehhilfe-Roboter WIM konzentriert. Das Unternehmen wurde außerdem in drei aufeinanderfolgenden Jahren - 2024, 2025 und 2026 - mit dem CES Innovation Award ausgezeichnet, was seine technologische Führungsrolle und globale Wettbewerbsfähigkeit unterstreicht. Auf der CES 2026 Unveiled stellte WIRobotics den WIM S vor, eine verbesserte Version des tragbaren Gehhilfe-Roboters WIM, und präsentierte Medien und Fachleuten aus aller Welt seine neuesten Entwicklungen. Seit 2025 hat WIM S über den koreanischen Markt hinaus auf globale Märkte wie Europa, China und Japan expandiert, und das Unternehmen nutzte die Unveiled-Bühne, um über die Fortschritte und Ergebnisse dieser globalen Marktexpansion zu berichten. Während der Veranstaltung stieß WIRobotics auf großes Interesse bei führenden Medien und Einkäufern in Nordamerika, Europa, Indien und Südamerika. Die Teilnehmenden lobten WIM S für seine praktische Anwendbarkeit, sein benutzerfreundliches Design und sein Potenzial zur Skalierung auf verschiedene Märkte und Benutzeranforderungen. Es wird erwartet, dass diese Art von Interesse auch auf der CES 2026, die am 6. Januar ihre Tore öffnet, anhalten wird. Im Rahmen der Messe wird WIRobotics offizielle Vorführungen seines humanoiden Roboters ALLEX durchführen, was die Vorfreude der globalen Medien- und Branchenvertreterinnen und -vertreter, welche die Technologien des Unternehmens bereits auf der Unveiled kennengelernt haben, weiter steigern dürfte. ALLEX wird durch Live-Bewegungen und interaktive Demonstrationen präsentiert und bietet den Besucherinnen und Besuchern einen näheren Einblick in die strategische Vision von WIRobotics für Robotiktechnologien der nächsten Generation. Während der gesamten CES 2026 wird WIRobotics auf der Venetian Expo (Halle A-D, Stand Nr. 54735) ausstellen, wo das Unternehmen neben Live-Demonstrationen seines humanoiden Roboters ALLEX weitere praktische Vorführungen von WIM S durchführen wird, die Zuschauerinnen und Zuschauer aus aller Welt in den Bann ziehen werden. Informationen zu WIRobotics WIRobotics wurde 2021 gegründet und ist ein globales Robotikunternehmen, das ein breites Spektrum an Robotertechnologien anbietet, das von tragbaren Robotern für den täglichen Gebrauch bis hin zu fortschrittlicher humanoider Robotik reicht. Das Unternehmen hat 2023 mit dem Vertrieb von tragbaren Robotern für den unteren Rücken und zur Unterstützung des Gehens begonnen und erweitert damit den Zugang zur Robotik für die tägliche Mobilität. Im Sommer 2025 stellte WIRobotics den Oberkörper seines humanoiden Roboters ALLEX vor und markierte damit seine Expansion in die fortschrittliche humanoide Robotik. Durch die gleichzeitige Entwicklung von Robotern für den Alltag und von Robotertechnologien der nächsten Generation gestaltet WIRobotics weiterhin die Zukunft der Robotik auf globaler Ebene mit. Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2855136/Image.jpg View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/wirobotics-erregt-auf-der-ces-2026-groWes-interesse-und-prasentiert-roboter-von-alltaglicher-mobilitat-bis-hin-zu-fortschrittlicher-humanoider-robotertechnologie-302655225.html



