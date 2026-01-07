Für insgesamt sechs Smartphones von Xiaomi endet 2026 der Update-Support. Nutzer:innen sollten sich zeitnah nach einem neuen Modell umsehen, um Gefahren durch ihr veraltetes Gerät zu vermeiden. Wenn ein Smartphone keine Updates mehr erhält, steigt das Sicherheitsrisiko deutlich. Auch wichtige Apps können mit der Zeit auf veralteten Betriebssystemversionen nicht mehr funktionieren. Wie Xiaomitime berichtet, betrifft das im Jahr 2026 mehrere Modelle ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n