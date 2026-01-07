Janus Henderson ICAV - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, January 07
[07.01.26]
TABULA ICAV
|Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|07.01.26
|IE000LZC9NM0
|7,053,146.00
|USD
|0
|56,774,876.79
|8.0496
|07.01.26
|IE000DOZYQJ7
|3,183,004.00
|EUR
|0
|17,946,008.72
|5.6381
|07.01.26
|IE000GETKIK8
|34,336.00
|GBP
|0
|369,415.91
|10.7589
|07.01.26
|IE000XIITCN5
|51,779.00
|GBP
|0
|418,813.30
|8.0885
