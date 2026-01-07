Der polnische Bushersteller Solaris hat einen neuen Großauftrag aus seinem Heimatland erhalten: Der ÖPNV-Betreiber MPK Lublin hat 20 neue Oberleitungsbusse bestellt. Sie sollen das Netz von bereits 120 emissionsfreien Bussen in der Großstadt im Osten Polens ergänzen. MPK Lublin hat sich für das Modell Trollino 12 entschieden, einen 12 Meter langen Oberleitungsbus. Jedes der Fahrzeuge bietet Platz für 80 Fahrgäste, darunter 29 Sitzplätze. Die Fahrzeuge ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 electrive.net