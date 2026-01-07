© Foto: wsf-sh - ShotshopGold war 2025 der Star - doch nach Trumps Venezuela-Angriff könnten Edelmetalle 2026 erst richtig loslegen. Warum Rohstoff-Analysten neue Rekorde bei Gold, Silber und Kupfer wittern.2025 war ohnehin schon das Jahr der Edelmetalle. Doch der militärische Schlag des amtierenden US-Präsidenten Donald Trump gegen Venezuela wirkt wie ein Brandbeschleuniger: Plötzlich geht es nicht mehr nur um Konjunktur und Zinsen, sondern um die Frage, wer künftig Zugriff auf Rohstoffe hat. 2025 lieferten Gold, Silber und Kupfer eine Rallye, die viele Anleger nicht erwartet hatten: Gold legte um mehr als 64 Prozent zu, Silber schoss um über 141 Prozent nach oben und Kupfer gewann mehr als 40 Prozent dazu. Und …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE