Quectel Wireless Solutions, ein globaler Anbieter von End-to-End-IoT-Lösungen, gab die offizielle Markteinführung seines neuen Flaggschiff-Smart-Moduls der nächsten Generation, dem SP895BD-AP, bekannt. Das SP895BD-AP-Modul wird vom Qualcomm Dragonwing Q-8750-Prozessor angetrieben und bietet verbesserte Grafikverarbeitungsfunktionen, überlegene visuelle Bildgebungseffekte und fortschrittliche Edge-Computing-Leistung. Damit erfüllt es die Anforderungen von High-End-Geräten wie Videokonferenzsystemen, Ultra-High-Definition-Displays (UHD), Bildsynthese-Geräten, Rechenleistungsplatinen, intelligenten Einzelhandelsterminals und intelligenten Haushaltsgeräten.

Das SP895BD-AP setzt mit seiner fortschrittlichen Hardware-Architektur neue Maßstäbe in Sachen Leistung. Angetrieben vom Dragonwing Q-8750-Prozessor, der auf einem 3-nm-Prozess basiert, verfügt es über eine 8-Kern-Hochleistungs-Oryon-CPU mit einer maximalen Frequenz von 2×4,32 GHz 6×3,53 GHz. Im Vergleich zu den Chips der vorherigen Generation (Serie 8) erzielt er eine Verbesserung der CPU-Leistung um 45 und eine Optimierung der Energieeffizienz um 44 %. Dies gewährleistet eine stabile, leistungsstarke Ausgabe auch in anspruchsvollen Szenarien wie der gleichzeitigen Verarbeitung mehrerer Aufgaben und der Ausführung komplexer Algorithmen, während der Stromverbrauch intelligent minimiert wird, um ein Gleichgewicht zwischen Rechenleistung und Energieeffizienz herzustellen.

Darüber hinaus bietet die Adreno Serie 8 GPU eine außergewöhnliche Leistung und erzielt eine Steigerung von 40 sowohl bei der Rechenleistung als auch bei der Energieeffizienz. Ihre gekachelte Architektur ermöglicht atemberaubende Grafiken und lebensechte Darstellungen und gewährleistet eine zuverlässige Leistung für hochkomplexe Aufgaben und UHD-Displays (8K/3D) damit werden die hohen Grafikanforderungen von Geräten der nächsten Generation problemlos erfüllt.

"Die Nachfrage nach Rechenleistung und Multimedia-Verarbeitungsfähigkeiten in Endgeräten erlebt ein explosives Wachstum", kommentierte Doron Zhang, COO von Quectel Wireless Solutions. "Das Smart-Modul SP895BD-AP nutzt den Dragonwing Q-8750-Prozessor und bietet eine verbesserte Leistung in den Bereichen CPU, GPU, Edge-Computing und 8K-Multimedia-Verarbeitungsfähigkeiten. Es bietet ein Gleichgewicht zwischen Rechenleistung und Energieeffizienz und beschleunigt die digitale und intelligente Aufrüstung der Branche."

Das SP895BD-AP setzt neue Maßstäbe in der Multimedia-Verarbeitung, unterstützt 8K@30fps-Videokodierung und 8K@60fps-Dekodierung und sorgt für einen deutlichen Sprung in der Bitratenverarbeitung und Übertragungseffizienz. Diese Kombination ermöglicht eine Übertragung mit geringer Latenz und eine hochauflösende UHD-Videowiederherstellung, die den Anforderungen von 4K/8K-Displays, professionellen Konferenzsystemen und anderen Hochleistungsanwendungen perfekt gerecht wird. Darüber hinaus verfügt das Modul über drei integrierte ISPs (Image Signal Processors), die gleichzeitig 3 Kanäle mit 48 MP bei 30 fps Videoeingang verarbeiten können. Eine einzelne Kamera unterstützt die Bildaufnahme mit bis zu 108 Megapixeln, erfasst Bilddetails präzise und erfüllt problemlos die Anforderungen von High-End-Bildgebungsszenarien.

Der SP895BD-AP ist in einem kompakten LGA-Gehäuse erhältlich, wodurch er sich an mehr Produktformen anpassen lässt. Darüber hinaus ist er mit einer Vielzahl von Peripherieschnittstellen wie MIPI DSI, CSI, PCIe, USB, I2S, UART, I2C und SPI ausgestattet, die verschiedene Erweiterungsanforderungen für Anzeige, Audio, Sensorik und Kommunikation erfüllen können, wodurch die Szenarioanpassungsfähigkeit und Einsatzflexibilität in vielen IoT-Anwendungen erheblich verbessert wird.

Das Modul ist mit den Betriebssystemen Android 15 und Linux kompatibel, um einem breiteren Branchen-Ökosystem gerecht zu werden, wodurch die technische Schwelle für domänenübergreifende Anwendungen erheblich gesenkt wird.

Über Quectel

Quectels Leidenschaft für eine intelligentere Welt treibt uns an, die IoT-Innovation voranzutreiben. Als stark kundenorientiertes Unternehmen sind wir ein globaler Anbieter von End-to-End-IoT-Lösungen, der sich durch hervorragenden Support und erstklassige Dienstleistungen auszeichnet.

Mit einem weltweiten Team von über 5.800 Fachleuten sind wir führend in der Bereitstellung von End-to-End-IoT-Lösungen, die Mobilfunk-, GNSS-, Satelliten-, Wi-Fi- und Bluetooth-Module, Hochleistungsantennen, Mehrwertdienste und komplette Turnkey-Angebote einschließlich ODM-Dienstleistungen und Systemintegration umfassen.

Wir unterhalten regionale Niederlassungen und Supportabteilungen in aller Welt. Unsere internationale Unternehmensleitung setzt sich für die Förderung des IoT und den Aufbau einer intelligenteren Welt ein.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.quectel.com oder LinkedIn

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260105652268/de/

Contacts:

Medienkontakt: media@quectel.com