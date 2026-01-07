Quectel Wireless Solutions, ein globaler Anbieter von End-to-End-IoT-Lösungen, hat heute auf der CES in Las Vegas seine Module der Serien SRG091X und SRG093X vorgestellt, die integrierte CPU, Speicher und drahtlose Konnektivität auf Basis der Anwendungsprozessoren der Serie i.MX 9 von NXP Semiconductors bieten.

Diese neue Modulgeneration wurde für industrielle Umgebungen entwickelt, die ein hohes Maß an Automatisierung erfordern, sowie für Verbraucheranwendungen, die einen hohen Datendurchsatz und fortschrittliche Multimedia-Fähigkeiten benötigen. Durch die Integration von Speicher und Wireless-Funktionalität in einer einzigen Lösung vereinfachen die Module das OEM-Design, beschleunigen die Markteinführung und reduzieren den Entwicklungsaufwand für IoT-Hersteller weltweit. Diese Module eignen sich hervorragend für eine Vielzahl von Anwendungen, darunter industrielle HMIs, Gateways, Scanner, Drucker, Energiezähler, EV-Ladestationen, intelligente Lautsprecher, POS-Systeme, intelligente Türklingeln, intelligente Schlösser und viele andere vernetzte Geräte.

"Die Module der Serien SRG091X und SRG093X wurden entwickelt, um eine hohe Rechenleistung für Industrie-, Multimedia- und Verbraucheranwendungen zu bieten", erklärte Delbert Sun, Deputy General Manager bei Quectel Wireless Solutions. "Die Module bieten Wi-Fi 6-, Bluetooth 5.4- und 802.15.4-Konnektivität (Thread/ZigBee) sowie eine große Auswahl an Schnittstellen, insbesondere für videobasierte Anwendungsfälle. Diese neue Modulgeneration bietet leistungsstarke Verarbeitungs- und Multimedia-Funktionen für Anwendungsfälle im gesamten IoT-Bereich, und wir freuen uns darauf, dass die Module die Innovationen unserer Kunden unterstützen werden."

Basierend auf dem energieeffizienten i.MX 91-Prozessor von NXP integriert der SRG091X den NXP IW610G und bietet Wi-Fi 6 in den Frequenzbändern 2,4 GHz und 5 GHz, BLE 5.4-Konnektivität sowie 802.15.4 (Thread/ZigBee) und Matter. Er kann auch mit den Wi-Fi HaLow- und Mobilfunkmodulen von Quectel verwendet werden, die die Funktionen des SRG091X erweitern. Das SRG091X nutzt das Betriebssystem Linux, Zephyr oder freeRTOS und integriert den NXP i.MX 91-Prozessor, der über eine leistungsstarke Arm Cortex-A55-CPU mit einer Taktrate von bis zu 1,4 GHz verfügt und 1 GB LPDDR4- sowie 8 GB eMMC-Speicher bietet.

Das Modul unterstützt außerdem zahlreiche Peripherieschnittstellen, darunter einen Videoausgang über eine 24-Bit-Parallel-RGB-Schnittstelle, die die Anzeige auf LCD-Bildschirmen ermöglicht. Das SRG091X verfügt außerdem über eine doppelte 1-Gbit/s-Ethernet-Schnittstelle, mehrere Low-Speed-Schnittstellen, zwei USB 2.0- und zwei CAN-FD-Schnittstellen, vier ADC-Schnittstellen und S/PDIF sowie weitere Schnittstellen.

Das SRG093X umfasst auch NXPs IW610G, das Wi-Fi 6 sowohl im 2,4-GHz- als auch im 5-GHz-Frequenzbereich sowie BLE5.4 und 802.15.4 (Thread/ZigBee) und Matter-Konnektivität bietet. Dieses Modul verfügt über den NXP i.MX 93-Prozessor, der eine leistungsstarke Dual-Arm-Cortex-A55-CPU mit einer Taktrate von bis zu 1,7 GHz sowie einen Cortex-M33-Mikrocontroller mit einer Taktrate von bis zu 250 MHz umfasst. Der Speicher besteht aus einem integrierten 1 GB LPDDR4X und 16 GB eMMC.

Das SRG093X nutzt die Betriebssysteme Linux, Zephyr oder freeRTOS und verfügt über LVDS-, RGB- und MIPI_DSI-Videoausgangsschnittstellen zur Unterstützung von LCD-Bildschirmen. Weitere Schnittstellen umfassen unter anderem eine doppelte 1-Gbit/s-Ethernet-Schnittstelle, Low-Speed-Schnittstellen wie SPI, UART, I2C und I3C, zwei USB 2.0- und zwei CAN-FD-Schnittstellen, vier ADC-Schnittstellen, zwei 32-polige FlexIO-Schnittstellen und S/PDIF. Mit einer programmierbaren Auflösung von bis zu 2K und Display PXP mit 2D-Grafiken kann das Modul Deep-Learning-Algorithmen ausführen, um den Anforderungen industrieller Edge-Geräte und intelligenter Terminals gerecht zu werden.

Sowohl das SRG091X als auch das SRG093X haben Abmessungen von 46 mm x 41,5 mm x 3,0 mm und arbeiten im Temperaturbereich von -40 °C bis +85 °C.

Zur Unterstützung dieser Einführung bietet Quectel eine Reihe optimierter Antennen an, die speziell auf die Module SRG091X und SRG093X abgestimmt sind und eine robuste drahtlose Konnektivität sowie eine zuverlässige Signalübertragung in verschiedenen Einsatzszenarien gewährleisten. Diese Antennen wurden speziell für die Frequenzbänder und Anwendungsanforderungen der Module entwickelt, um OEMs dabei zu unterstützen, die Komplexität der Integration zu reduzieren und die Markteinführungszeit zu verkürzen.

