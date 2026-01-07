Der Kupferpreis hat in den vergangenen Monaten eine bemerkenswerte Entwicklung hingelegt und sich innerhalb von zwölf Monaten um rund 40 Prozent verteuert. Wie Anleger das gestrige Rekordhoch interpretieren sollten. Kupfer erreichte zuletzt erstmals Preise von über 13.000 Dollar je Tonne und markierte sowohl an der London Metal Exchange als auch an der Terminbörse Comex neue Allzeithochs. Seit dem Spätherbst summiert sich der Preisanstieg auf somit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
