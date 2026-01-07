DJ Auftragseingang der US-Industrie im Oktober gesunken

DOW JONES--Der Auftragseingang der US-Industrie hat sich im Oktober um 1,3 Prozent gegenüber dem Vormonat verringert. Volkswirte hatten mit einem Rückgang um 1,2 Prozent gerechnet. Für den Vormonat ergab sich ein Plus von 0,2 Prozent, wie das US-Handelsministerium weiter mitteilte.

Beim Bestelleingang für langlebige Wirtschaftsgüter meldete das Ministerium für Oktober einen Rückgang von 2,2 Prozent nach vorläufig minus 2,2 Prozent. Der Auftragseingang ohne Berücksichtigung des Rüstungssektors sank um 1,0 Prozent. Die Order ohne Transportbereich nahmen um 0,2 Prozent ab.

Die Bestellungen für zivile Investitionsgüter ohne Flugzeuge, die als wichtige Messgröße für die Unternehmensausgaben gelten, kletterten um 0,5 Prozent. Im Vormonat war ein Plus von 1,0 Prozent registriert worden.

January 07, 2026

