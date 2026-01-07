KI-gestützte Suche und veränderte News-Rezeption setzen Medienhäuser unter Druck: Traffic bricht weg, die Kontrolle über Distribution schwindet, junge Zielgruppen wenden sich ab. Die Lösung sind womöglich Creator-Netzwerke, Talent Units und neue Geschäftsmodelle. So wollen Publisher 2026 relevant bleiben. "Publishers are increasingly trying to pull creators closer to their own brands, rather than continuing to cede distribution and audience relationships ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n