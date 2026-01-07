© Foto: Joko - imageBROKER.comEin finanzielles Desaster erschüttert die Altersvorsorge tausender Zahnärzte: Das Versorgungswerk der Berliner Zahnärztekammer steht nach aktuellen Schätzungen vor Verlusten von rund 1,1 Milliarden Euro.Ein spektakulärer Rechtsstreit erschüttert die deutsche Pensionslandschaft: Die Zahnärzteversorgung Berlin, bekannt unter dem Kürzel VZB, verklagt frühere Prüfer, Berater und eigene Manager wegen eines Anlagefiaskos von mehr als 1 Milliarde Euro. Der Fonds hat beim Berliner Kammergericht beantragt, sämtliche Klagen gegen insgesamt 12 Beklagte in der Hauptstadt zu bündeln. Zu den Beklagten zählen die Düsseldorfer ApoBank, die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Forvis Mazars sowie das Land …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE