© Foto: AdobeStockAm gestrigen Dienstag (06. Januar) knallte der Kupferpreis zum ersten Mal über die Marke von 6 USD. Obgleich er dieses Niveau nicht ganz halten konnte, verdeutlicht dieser Vorstoß das immense Potenzial von Kupfer. Kupfer sendet erste Schockwellen und bricht über die Marke 6 US-Dollar aus Bereits in der letzten Kupfer-Kommentierung an dieser Stelle stand die explosive Lage bei Kupfer im Fokus. Vor allem die charttechnische Konstellation versprach nach dem Ausbruch über die 5,5 US-Dollar Spannung. Das Schließen der im Sommer 2025 infolge der Zollturbulenzen aufgerissenen Kurslücke hat das Chartbild des Kupferpreises stark aufgehellt. Dass es im Anschluss gelang, das vorherige Hoch bei 5,95 …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE