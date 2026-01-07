Aixtron AKTIE | Analyse und Einschätzung für Investoren

Im Aktien Marathon analysieren wir jede Woche eine Aktie mit einem klar langfristigen Fokus. Im Mittelpunkt stehen fundamentale Unternehmensdaten, ergänzt um eine technische Analyse. Ziel ist es nicht, kurzfristige Marktbewegungen zu handeln, sondern nachhaltige Investmententscheidungen zu unterstützen.

Im Rahmen dieser Analyse werden die wesentlichen Kennzahlen des Unternehmens bis 2028 - 2029 projiziert. Langfristig orientierte Anleger erhalten damit eine fundierte Grundlage, um die eigene Markteinschätzung zu überprüfen und strategische Entscheidungen vorzubereiten.

? Drei Key Takeaways

Technisches Bild kurzfristig positiv, langfristig noch neutral Im Tageschart zeigt die Aixtron-Aktie eine bullische Struktur oberhalb der SMA20, während das Wochenchart erst bei einem nachhaltigen Ausbruch über die SMA200 ein klares Kaufsignal liefern würde.

Fundamentale Schwächephase bis 2026 erwartet Nach dem Ergebniseinbruch 2024 dürften Umsatz und Gewinn auch 2025 rückläufig bleiben. Eine operative Verbesserung ist laut Prognose erst ab 2027 zu erwarten.

Aktuell Watchlist statt Investment Trotz jüngster Kursgewinne ist die Bewertung mit einem KGV von 21,4 nicht günstig. Im Rahmen des Aktien Marathon bietet sich die Aktie derzeit eher zur Beobachtung als für einen sofortigen Einstieg an.

Chartcheck Aixtron - Wochenchart

Im Dezember 2023 markierte die Aixtron-Aktie ein Hoch bei 39,79 EUR, das von Anlegern zur Gewinnmitnahme genutzt wurde. Die anschließenden Abgaben blieben zunächst moderat, bevor sich im Februar 2024 eine deutliche Schwächephase einstellte. Erst im Bereich von 8,56 EUR konnte sich der Kurs stabilisieren und eine technische Erholung einleiten.

Nach einer längeren Seitwärtsphase setzte erst im Oktober wieder nennenswertes Kaufinteresse ein. In den vergangenen Wochen konnte die Aktie innerhalb kurzer Zeit rund 25 Prozent zulegen, was das Wochenchart sichtbar aufgehellt hat.

Technisch relevant ist:

Überwinden der SMA20 (15,60 EUR) und SMA50 (14,03 EUR)

Konsolidierung oberhalb dieser gleitenden Durchschnitte

Nächstes charttechnisches Ziel: SMA200 bei 22,66 EUR

Die SMA200 stellt einen entscheidenden Widerstand dar. Erst ein nachhaltiger Ausbruch und eine Etablierung oberhalb dieser Linie würden das Wochenchart klar bullisch interpretierbar machen...

