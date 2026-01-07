Ernennung zum CEO

ARIS, ein globaler Marktführer bei Process Intelligence- und Transformationssoftware, kündigte heute die Ernennung von Guillaume Bacuvier zum Chief Executive Officer an. Guillaume wird ARIS als komplett unabhängiges Unternehmen durch die nächste Wachstumsphase leiten, die ihre Weiterentwicklung vom Marktführer für Process Intelligence zu einer grundlegenden Plattform für Unternehmen, die agentische KI einsetzen und steuern, mit sich bringen wird.

Guillaume besitzt eine umfassende internationale Führungserfahrung in den Bereichen Technologie, Daten und Software-gestützte Unternehmen und hat seine Fähigkeiten bei der Skalierung globaler Plattformen und führender komplexer Organisationen unter Beweis gestellt. Nach seinem Einstieg als strategischer Berater bei Booz Allen Hamilton war Guillaume über ein Jahrzehnt hinweg bei Google tätig, wo er zum Vice President in EMEA aufstieg. In dieser Funktion baute er einige der größten datengesteuerten Geschäftsbereiche von Google in Europa auf und skalierte diese. Außerdem trug er die Gewinn- und Verlustverantwortung für mehrere Länder. Im letzten Jahrzehnt agierte Guillaume als CEO von auf mehreren Kontinenten aktiven, datenzentrierten Unternehmen wie dunnhumby, der Daten- und Analysesparte von Tesco sowie, in den letzten fünf Jahren, von Kantar Worldpanel, einem Unternehmen mit mehr als 3.000 Mitarbeitern weltweit. Parallel dazu war Guillaume Vorstandsmitglied mehrere Unternehmen, u. a. des französischen Software-Unternehmens Berger-Levrault. Er besitzt einen Abschluss in Ingenieurwissenschaften von der Ecole Polytechnique, einen weiterführenden Abschluss in Industrieökonomie von der Université Paris-Dauphine und einen MBA vom INSEAD.

Guillaume Bacuvier erklärte: "Ich kam zu ARIS, weil das Unternehmen bereits ein Marktführer für Process Intelligence war und eine einzigartige Marktposition innehatte, da sich Unternehmen immer schneller hin zu autonomen, KI-gestützten Arbeitsabläufen entwickeln, für die sie eine vertrauenswürdige Basis benötigen, damit sichergestellt, ist, dass diese Systeme exakt, transparent und kontrolliert arbeiten. Die über Jahrzehnte reichenden Einblicke von ARIS in Geschäftsabläufe bilden eine einzigartige Plattform für den verantwortlichen Einsatz der agentischen KI im großen Maßstab. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit dem Team von ARIS auf dieser Plattform aufzubauen und in den kommenden Jahren nachhaltigen Mehrwert für die Kunden zu schaffen."

Christian Lucas, der Vorsitzende von ARIS und Managing Partner von Silver Lake, ergänzte: "Wir freuen uns sehr, in dieser für ARIS entscheidenden Phase mit Guillaume zusammenarbeiten zu können. Seine Erfahrung bei der Leitung globaler, datengestützter Unternehmen und bei der Durchführung komplexer Transformationsabläufe befähigen ihn außerordentlich für die Leitung eines Unternehmens mit beschleunigtem Wachstum, das seine strategische Reichweite auf Unternehmenskunden ausdehnt, die KI einsetzen wollen."

Guillaume wird eng mit Ralf Hartings, der erst vor Kurzem als Chief Financial Officer von United Internet zum Unternehmen stieß, mit Fadi Naffah, der als Chief Revenue Officer von Celonis kam und Karl Wagner, der nach einer langen Tätigkeit bei ARIS zum Chief Technology Officer ernannt wurde, sowie mit den neu eingestellten Ludovic de Galzain (SVP Customer Experience, vorher Celonis und Salesforce) und Florian Striebich (VP Global Operations, vorher Salesforce und BCG) zusammenarbeiten.

Eine mutige neue Strategie, die sich auf agentische KI fokussiert, vorantreiben

ARIS schärft seine Mission, die zentrale Plattform zu werden, auf die sich Unternehmen verlassen, um die agentische KI zu verstehen, einzusetzen und zu steuern. Gestützt auf seine einheitliche Plattform für Business Process Management und Process Mining stellt ARIS den kritischen Prozesskontext zu Verfügung, der es KI-gestützten Agenten ermöglicht, innerhalb komplexer Organisationen effektiv zu agieren.

Während immer mehr Unternehmen autonome Systeme einsetzen, sehen sie sich neuen Herausforderungen aus den Bereich Compliance, Steuerung und Vertrauenswürdigkeit gegenüber. Reinen KI-Agenten fehlt die geschäftliche Logik für das Verständnis der Unternehmen und Prozesse, die sie automatisieren sollen. ARIS ist ideal positioniert, um diese Herausforderungen durch den Einsatz als Bereitstellungs-, Überwachungs- und Governance-Ebene anzugehen, die sicherstellt, dass KI-gestützte Agenten innerhalb definierter Geschäftsabläufe, regulatorischer Anforderungen und Unternehmensleitplanken agieren.

Durch die Kombination von Jahrzehnten der Prozesserfahrung mit fortschrittlichen KI-Fertigkeiten unterstützt ARIS Kunden dabei, neue Fähigkeiten für Produktivität und Innovation freizusetzen und gleichzeitig die Transparenz, Verantwortlichkeit und operative Resilienz aufrecht zu erhalten.

ARIS wird von Gartner und Forrester kontinuierlich als führender Anbieter im Bereich Process Intelligence und Process Mining anerkannt und genießt das Vertrauen Tausender Unternehmen aus den Bereichen Finanzdienstleistungen, Fertigung, Energie, Versorgungswirtschaft und weiteren Branchen.

