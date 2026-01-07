FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Mittwoch den dritten Tag in Folge gestiegen. Der richtungweisende Euro-Bund-Future legte am späten Nachmittag um 0,25 Prozent auf 128,06 Punkte zu. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel im Gegenzug auf 2,81 Prozent.

Marktbeobachter erklärten den Kursanstieg bei Bundesanleihen mit der Inflation in der Eurozone. Bereits am Vortag waren die Kurse von Bundesanleihen gestiegen, nachdem die Inflation in den beiden größten Volkswirtschaften der Eurozone im Dezember jeweils schwächer als erwartet ausgefallen war.

Im Tagesverlauf hat auch das Statistikamt Eurostat einen Rückgang der Inflation in der Eurozone gemeldet, auf 2,0 Prozent im Dezember. Zwar dürften die Preisdaten "durch Sondereffekte nach unten verzerrt sein", heißt es in einer Einschätzung der Dekabank. Eine schwächere Inflation verstärkt aber die Spekulation, dass die Europäische Zentralbank (EZB) die Zinsen vielleicht doch zur Ankurbelung der Wirtschaft senken könnte, was die Renditen am Anleihemarkt belastet und den Kursen im Gegenzug Auftrieb verleiht./jkr/jha/