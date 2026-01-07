© Foto: Thomas Trutschel - Thomas Trutschel/photothek.netFast 10 Prozent Plus in wenigen Wochen und Rückenwind von Rohstoffen und Politik: Sambias Kwacha ist aktuell die Währung mit der besten Entwicklung der Welt. Hat die Rallye eine Zukunft?Während Anleger weltweit über schwächelnde Leitwährungen, volatile Zinsmärkte und geopolitische Risiken diskutieren, kommt die aktuell erfolgreichste Währung aus einem Land, das selten im Fokus der Devisenmärkte steht: Sambia. Die Landeswährung Kwacha hat zuletzt eine bemerkenswerte Rallye hingelegt, nicht zuletzt dank dem explodierenden Kupferpreis. Es gibt gute Gründe, warum sich diese Rallye fortsetzen könnte. Seit Beginn des Vormonats legte die Kwacha rund zehn Prozent gegenüber dem US-Dollar zu und ist …Den vollständigen Artikel lesen
