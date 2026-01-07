Anzeige
Mehr »
Mittwoch, 07.01.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Das Wildwest-Silberrevier, das bei 80-Dollar-Silber wichtiger ist denn je!!
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A0F5DE | ISIN: US0567521085 | Ticker-Symbol: B1C
Tradegate
07.01.26 | 18:35
126,40 Euro
+0,80 % +1,00
Branche
Internet
Aktienmarkt
ASIEN
1-Jahres-Chart
BAIDU INC ADR Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
BAIDU INC ADR 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
126,40127,2018:35
126,60127,0018:35
WH SelfInvest
07.01.2026 18:15 Uhr
137 Leser
Artikel bewerten:
(0)

Baidu Aktie unterbewertet? KI-Chip-IPO, Robotaxi-Pläne & ERNIE im Fokus

Anzeige / Werbung

Baidu Aktie unterbewertet? KI-Chip-IPO, Robotaxi-Pläne & ERNIE im Fokus

Baidu gilt als eines der prägenden Technologieunternehmen Chinas und wird oft mit Google verglichen - ein Bild, das zwar aus der Suchmaschinenvergangenheit stammt, die heutige Realität aber nur teilweise abbildet. Nach der Gründung im Jahr 2000 entwickelte sich Baidu rasant zur dominierenden Suchplattform des Landes, bevor sich das Unternehmen strategisch neu positionierte: weg vom reinen Werbe- und Suchgeschäft, hin zu einem breit aufgestellten KI-Konzern. Heute stehen Themen wie generative KI, Cloud, Robotaxis und autonome Mobilität im Mittelpunkt - mit der Apollo-Plattform, ERNIE-Modellen und zahlreichen Pilotprojekten im Bereich autonomes Fahren als zentrale Leuchttürme dieser Transformation.

Diese Neuausrichtung spiegelt sich auch in der Aktie wider: Die Kursschwankungen der letzten Jahre resultierten aus Regulierung, geopolitischen Unsicherheiten und der Frage, wie schnell sich KI-Investitionen monetarisieren lassen. Gleichzeitig sorgen aktuelle Entwicklungen wieder für Auftrieb - insbesondere die Nachrichten rund um ein mögliches IPO der Chiptochter. In unserer heutigen Analyse blicken wir auf die jüngsten Quartalszahlen, die Bewertung, die KI-Perspektiven sowie das aktuelle Chartbild - wie immer unterstützt durch das Freestoxx-Tool.

Auszug, hier geht's zum vollständigen Artikel und zum Video!

Abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal für tagesaktuelle Analysen und Charttechnik zu US-Aktien:

Folgen Sie uns auf Twitter für regelmäßige Aktien-Updates:

Weitere Nachrichten, Aktienkurse und Prognosen zu Aktien: Ausführliche Analysen

Risikohinweis
Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

Jede Investition ist mit Risiken verbunden. Jeder Anleger sollte, wenn möglich mit Hilfe eines externen Beraters, prüfen, ob diese Finanzinstrumente für seine persönliche Situation geeignet sind. Die auf einem Demokonto erzielten Gewinne sind keine Garantie für zukünftige Gewinne. Der Einsatz eines Hebels beinhaltet das Risiko, mehr als den Gesamtbetrag des Kontos zu verlieren. Sie sind nicht verpflichtet, eine Hebelwirkung zu nutzen.

© 2026 WH SelfInvest
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.