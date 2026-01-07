Baidus Robotaxi-Sparte Apollo Go hat einen neuen Meilenstein erreicht. Dem Tochterunternehmen gelang es, in Dubai eine Genehmigung für Testfahrten mit fahrerlosen Fahrzeugen zu erhalten. Neben dem Spin-off der Chip-Sparte sorgt damit auch die internationale Expansion von Apollo Go die Kursfantasien.Wie der chinesische Technologiekonzern am Mittwoch mitteilte, erlaubt die von den Behörden in Dubai erteilte Testlizenz Apollo Go, bereits ab dem ersten Quartal dieses Jahres vollständig autonome Fahrzeuge ...Den vollständigen Artikel lesen ...
