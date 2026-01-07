Der deutsche Leitindex kennt zum Jahresauftakt 2026 nur eine Richtung und lässt nun sogar die nächste magische Hürde hinter sich. Getrieben von neuen Konjunkturdaten aus Übersee und der Aussicht auf ein Ende der Zinssorgen greifen Anleger beherzt zu. Doch Experten warnen bereits vor einer paradoxen Lage und neuen Risiken am Horizont.Der DAX hat zur Wochenmitte seinen Rekordlauf fortgesetzt. Dabei übersprang er nicht nur die runde Marke von 25.000 Punkten, sondern stieg bis über 25.100 Punkte. Konjunkturdaten, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
