Das neue Börsenjahr ist erst wenige Tage alt und im maydornreport wurden bereits zwei Mal hohe dreistellige Renditen realisiert. Erst 255 Prozent mit einem Turbo-Call auf Baidu und wenig später waren es bei einer Spekulation auf steigende Silberpreise sogar plus 642 Prozent. Das Ziel für 2026 ist klar: So soll es weitergehen.Natürlich geht auch im maydornreport nicht jede Spekulation auf, muss auch gar nicht. Wichtig ist vor allem, dass die Gewinne so hoch ausfallen, dass die Verluste mehr als ausgeglichen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär