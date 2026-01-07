Mit seinen Tech-Fonds hat Frank Thelen in den letzten Jahren eine Underperformance zu NASDAQ & Co. erzielt. Nun befindet sich der bekannte Start-up-Investor auf den Spuren von Cathie Wood und bringt seinen eigenen Tech-ETF an den Start. Cathie Wood hat in den USA große Erfolge mit ihren Tech-ETFs feiern können und ist inzwischen auch in Europa aktiv. Tech-Investor Frank Thelen scheint sich nun mehr und mehr auf ihre Spuren zu wagen und bringt zusätzlich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 BÖRSE ONLINE