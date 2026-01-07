© Foto: Wang Ying - picture alliance / Xinhua News AgencyUS-Aktien liefen 2025 schlechter als Gold und internationale Märkte. Ray Dalio spricht von einer strukturellen Verschiebung.Der von Künstlicher Intelligenz getragene Börsenboom trägt nach Einschätzung von Ray Dalio zunehmend Züge einer Blase. Der Gründer von Bridgewater Associates erklärte Anfang Januar auf X, der KI-Boom befinde sich "derzeit in der frühen Phase einer Blase" und habe 2025 einen entscheidenden Einfluss auf die Entwicklung der globalen Finanzmärkte gehabt. [twitter]2008191202751893770[/twitter] Die Warnung kommt nach einem weiteren starken Aktienjahr an der Wall Street. US-Indizes legten 2025 zum dritten Mal in Folge zweistellig zu, angetrieben vor allem von KI-nahen …Den vollständigen Artikel lesen
