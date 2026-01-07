Strategy bleibt in MSCI-Indizes: Entwarnung für Bitcoin-Treasury-Modell

Für die Aktionäre von MicroStrategy war die Sorge vor einem drohenden Ausschluss aus den renommierten MSCI-Indizes zuletzt ein dominierendes Thema. Ein solcher Schritt hätte massive Abverkäufe durch passive Indexfonds (ETFs) nach sich gezogen und den Aktienkurs unter erheblichen Druck gesetzt. Doch nun gibt es Entwarnung: Der Indexanbieter hat entschieden, die Holding von Michael Saylor vorerst nicht aus seinen Indizes zu entfernen.

MSCI-Überprüfung und Argumentation von MicroStrategy

Hintergrund der Überlegungen war die extreme Konzentration von MicroStrategy auf Bitcoin, was MSCI dazu veranlasste, die Eignung des Unternehmens für klassische Aktienindizes zu hinterfragen. Die Führungsebene von MicroStrategy hielt mit einer historisch angehauchten Argumentation dagegen: Bitcoin heute zu beschränken, sei so kurzsichtig, wie Investitionen in Ölplattformen oder Mobilfunkmasten in deren jeweiligen Pionierphasen zu blockieren.

Diese Strategie scheint aufgegangen zu sein. Im Rahmen der Indexüberprüfung für Februar 2026 bestätigte MSCI, dass MicroStrategy Teil der Indizes bleibt. Das Unternehmen feierte dies auf sozialen Medien als Sieg für die neutrale Indexierung. Die Börse reagierte prompt mit einem Kursplus von rund sechs Prozent.

Bewertungsprobleme trotz kurzfristiger Entlastung

Trotz der kurzfristigen Rettung ist die langfristige Stabilität des Unternehmens keineswegs gesichert. Das größte Problem bleibt die Bewertung: Die Aktie notiert aktuell ohne nennenswertes Aufgeld zum Nettoinventarwert (mNAV).

Dies ist deshalb kritisch, weil das Geschäftsmodell von MicroStrategy maßgeblich darauf basiert, durch Aktienemissionen neues Kapital für weitere Bitcoin-Käufe zu generieren. Ohne ein deutliches Premium verlieren solche Kapitalmaßnahmen an Attraktivität und Effizienz.

Bitcoin Hyper Presale als Layer-2-Erweiterung

Bitcoin Hyper ($HYPER) tritt an, um die Probleme der Bitcoin-Blockchain zu lösen, indem es das bisher schnellste Layer-2-Netzwerk für Bitcoin einführt, das schnelle und kostengünstige Transaktionen ermöglicht und gleichzeitig eine skalierbare Blockchain-Erfahrung bietet.

Bitcoin Hyper kombiniert die bewährte Sicherheit von Bitcoin mit der Skalierbarkeit der Solana Virtual Machine (SVM). Das Projekt arbeitet in einer Layer-Two-Struktur auf der Bitcoin-Kette, sodass Transaktionen außerhalb der Kette durchgeführt und anschließend zur Validierung an das Haupt-Bitcoin-Kernnetzwerk angebunden werden. Dies ermöglicht eine drastische Reduzierung der Transaktionszeiten und -gebühren.

Direkt zur Bitcoin Hyper Website!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.