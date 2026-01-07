Ethereum zeigt starke On-Chain-Signale: Wachstumspotenzial für 2026

Nach einem von Unsicherheit geprägten Jahresende 2025 mehren sich die Anzeichen für eine mögliche neue Wachstumsphase bei Ethereum. Auffällig ist dabei, dass sich positive Entwicklungen nicht nur im Kursverlauf zeigen, sondern vor allem in fundamentalen Kennzahlen wie Staking-Daten und der On-Chain-Aktivität.

Staking-Dynamik und Netzwerknutzung als zentrales Signal

Ein besonders klares Signal liefert aktuell der Ethereum-Staking-Bereich. Erstmals seit mehreren Monaten übersteigt die sogenannte Entry Queue wieder deutlich die Exit Queue. Rund 1,32 Millionen ETH warten darauf, ins Staking eingebracht zu werden, während nur ein sehr kleiner Teil zur Abhebung angemeldet ist.

Parallel dazu bleibt die Netzwerknutzung auf hohem Niveau. Die Zahl der täglichen Transaktionen nimmt weiter zu, was darauf hindeutet, dass Ethereum aktiv genutzt wird und keine Abwanderung stattfindet. Eine hohe Auslastung führt zudem zu einem stärkeren ETH-Burn, wodurch sich das umlaufende Angebot weiter reduziert.

Kursentwicklung und technische Ausgangslage

Auch der Kursverlauf passt zu diesem Gesamtbild. Nach dem deutlichen Rücksetzer im vierten Quartal 2025 konnte sich Ethereum in den vergangenen Wochen stabilisieren. Der Preis bewegt sich aktuell in einer Spanne um 3.150 bis 3.200 US-Dollar und zeigt eine gefestigte Struktur.

Auf technischer Ebene wurden wichtige gleitende Durchschnitte zurückerobert. Der kurzfristige Trend hat sich damit wieder zugunsten der Käufer verschoben. Gleichzeitig bleibt der Bereich oberhalb von 3.300 US-Dollar eine zentrale Widerstandszone, an der sich entscheiden dürfte, ob sich die Erholung zu einem übergeordneten Aufwärtstrend entwickeln kann.

PepeNode Presale rückt bei Anlegern in den Fokus

Während Ethereum auf eine mögliche Trendfortsetzung hinarbeitet, suchen viele Anleger ergänzend nach Projekten in einer sehr frühen Phase. In diesem Zusammenhang rückt PepeNode verstärkt in den Fokus. Das Projekt befindet sich noch vor dem ersten Börsenlisting und ist aktuell ausschließlich über die offizielle Projektwebsite verfügbar.

Im laufenden Presale werden PEPENODE-Token zu festen Konditionen angeboten. Der aktuelle Preis liegt bei rund 0,0012161 US-Dollar, und bereits mehrere Millionen US-Dollar wurden von Investoren eingesammelt. Zusätzlich setzt das Projekt auf hohe Staking-Renditen, virtuelle Mining-Mechanismen sowie Gamification-Elemente, um die Aktivität der Community langfristig aufrechtzuerhalten.

