KI-Prognose schockt: Ethereum vor explosiver Rallye bis 12.000 Dollar?

Die Künstliche Intelligenz Gemini prognostiziert einen dramatischen Kursverlauf für Ethereum im Jahr 2026. Nach einer Konsolidierungsphase am Jahresende 2025 sieht die KI das Netzwerk als Rückgrat des digitalen Finanzsystems vor einer massiven Neubewertung stehen. Ethereum-ETFs erleben wieder Zuflüsse, der Kurs erholt sich und viele Anleger hoffen auf eine Rallye.

Starkes Wachstum im ersten Halbjahr erwartet

Gemini prognostiziert für das erste Quartal 2026 eine Phase der institutionellen Absorption mit einer Basisbildung im Bereich von 4.200 bis 4.800 US-Dollar. Im zweiten Quartal soll der Supply-Shock seine volle Wirkung entfalten, getrieben durch den EIP-1559-Burn-Mechanismus bei hoher Netzwerkaktivität und gebundenem Staking-Kapital.

Die KI erwartet einen parabolischen Anstieg in Richtung 7.500 bis 9.500 US-Dollar bis Juni 2026. Die technologische Reife der Layer-2-Lösungen treibe die Massenadoption voran und mache Ethereum zum bevorzugten Ziel für frisches Kapital.

Jahresende mit neuem Plateau

Im zweiten Halbjahr 2026 soll Ethereum seine Rolle als ultimatives Settlement-Layer der Weltwirtschaft zementieren. Gemini sieht im dritten Quartal den zyklischen Höhepunkt mit Kursen in Richtung 10.000 bis 12.000 US-Dollar, getrieben durch Zuflüsse in Staking-ETFs und deflationäre Dynamik.

Im vierten Quartal prognostiziert die KI eine reife Konsolidierungsphase mit Rückgang in den Bereich von 7.500 bis 8.500 US-Dollar. Dies stelle eine gesunde Etablierung eines neuen Plateaus dar, während Ethereum zum Standard für institutionelle Portfolios werde.

Bitcoin Hyper Presale als BTC-Erweiterung

Bitcoin Hyper ist ein Layer-2-Projekt für das Bitcoin-Netzwerk, das schnelle und kostengünstige Transaktionen über eine Zusatzschicht ermöglichen soll. Die Entwicklung nutzt die Solana Virtual Machine, um hohe Transaktionsdurchsätze zu erreichen und gleichzeitig die Sicherheit von Bitcoin beizubehalten.

Das Projekt hat in seiner Presale-Phase bereits über 30 Millionen US-Dollar eingesammelt. Der HYPER-Token ist derzeit noch im Vorverkauf erhältlich und soll für Gebühren, Staking und Governance genutzt werden.

